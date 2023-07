Jak budować bliskość w związku? 5 skutecznych sposobów

1. Rozmawiajcie o wszystkim.

Niezwykle często pary, zwłaszcza z długoletnim stażem przestają ze sobą rozmawiać, a wyłącznie wymieniają informacje na temat bieżących obowiązków, które należy wykonać, np. kto ma zrobić zakupy, a kto wyprowadzić psa na spacer. Tymczasem rozmowa to klucz do udanego związku i budowania intymnej relacji opartej na bliskości. Nie chodzi tu o to, by prowadzić górnolotne konwersacje na poważne tematy, ale by rozmawiać z partnerem o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu – o tym, co nas cieszy, smuci czy niepokoi. Warto mówić o swoich celach i marzeniach, bo te zmieniają się przecież w trakcie życia i niekoniecznie są już takie same jak wtedy, kiedy się poznaliście. Bywa, że pary, które mało ze sobą rozmawiają, po jakimś czasie orientują się, że już praktycznie nic nie wiedzą o osobie, z którą dzielą życie. Dlatego wykorzystuj każdą okazję do tego, by porozmawiać z partnerem. Jeśli nawet jesteście bardzo zabiegani i macie mało czasu dla siebie, wygospodarujcie codziennie chociaż kilka minut wieczorem, kiedy będziecie mogli opowiedzieć sobie nawzajem, jak wam minął dzień i co ważnego dla was się wydarzyło. Szybko zauważycie, jak ten prosty rytuał poprawi jakość waszej relacji.