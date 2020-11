Jak chronić wrażliwą cerę jesienią?

Cera wrażliwa wymaga specjalnej ochrony jesienną porą, a jednocześnie regeneracji po intensywnym działaniu słońca w lecie.

Kosmetyki odpowiednio dobrane do typu cery wrażliwej i zbilansowana, urozmaicona dieta to podstawa w ochronie skóry przed zmienną jesienną pogodą. Jest to bardzo istotne, zważywszy na fakt jej nadmiernego wysuszenia pod wpływem intensywnego, letniego słońca.

Ochrona cery wrażliwej – podstawą jest nawilżanie

Jesienna wysoka wilgotność i umiarkowana temperatura to zdecydowanie lepsze warunki dla skóry w porównaniu z zimowym mrozem i letnim upałem. Niestety jesienią skóra narażona jest na niekorzystne działanie silnego wiatru, który prowadzi do jej wysuszenia. W sposób szczególny ochrony potrzebują osoby posiadające cerę wrażliwą.

Typowym zjawiskiem, jakie zaobserwować można u posiadaczy skóry wrażliwej, jest jej wysuszenie po lecie. To konsekwencja niewystarczającego nawilżania w czasie nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Niestety sporym wyzwaniem jest zabezpieczenie osłabionej skóry przed kolejnymi niesprzyjającymi czynnikami. Dlatego podstawą w ochronie skóry wrażliwej na jesień jest zapewnienie jej odpowiedniego poziomu nawilżenia.

W nawilżeniu skóry najważniejszą rolę odgrywa dobrze dopasowany krem. Warto nakładać jego delikatną warstwę również na usta, które pokryte są bardzo cienką warstwą skóry i również wymagają ochrony przed wiatrem i zimnem. W przeciwnym razie skóra na nich szybko schnie, pierzchnie i pęka. Do ochrony jesiennej skóry najlepiej jest wybierać dermokosmetyki o sprawdzonym działaniu. Zastosowanie przypadkowych produktów może źle wpłynąć na jej kondycję.

Naszą propozycją jest Cetaphil DA Ultra krem intensywnie nawilżający, który dodatkowo uzupełnia braki lipidów w skórze.

Troska o płaszcz lipidowy skóry jest bardzo ważna. Stanowi on barierę ochronną przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi i nadmiernym odparowywaniem wody. Zapewnia utrzymanie jędrności, miękkości, elastyczności. Na uwagę zasługuje znajdujący się w jego składzie unikalny kompleks ERC. To zestaw pięciu składników, które stanowią o należytej ochronie i nawilżeniu skóry: masło Shea, olej z orzechów makadamia, pantenol i silikony, które działają korzystnie na płaszcz lipidowy oraz PCA wiążący cząsteczki wody, przez co zapewnia stały poziom nawilżenia. W przypadku cery wrażliwej znaczenie ma fakt, że Cetaphil DA Ultra krem intensywnie nawilżający nie zawiera substancji alergizujących i drażniących.

Oczyszczenie pomocne w ochronie cery wrażliwej

Pielęgnacja skóry jesienią nie powinna ograniczać się jedynie do stosowania nawilżającego kremu. Aby skóra była w dobrej formie, konieczne jest działanie kompleksowe. Jesień to idealna pora na wzmożone oczyszczanie skóry. Doskonałym sposobem na pozbycie się kurzu, martwych komórek naskórka, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń jest peeling. Niemniej jednak posiadacze cery wrażliwej nie powinni stosować peelingów gruboziarnistych, które mogą podrażnić ich niezwykle delikatną skórę. Najlepszym rozwiązaniem będzie peeling drobnoziarnisty. Peelingi dobrze dotleniają skórę, dzięki czemu odzyskuje swój blask. Co więcej, dobrze oczyszczona lepiej wchłania składniki odżywcze, które zapewnią jej należytą ochronę na jesień. Bowiem jeśli się o to nie zadba, skóra może zacząć piec, swędzieć, stanie się napięta, zaczerwieniona, a nawet pojawi się na niej wysypka. Warto sięgnąć po sprawdzone produkty jak delikatny żel oczyszczający z peelingiem. Jest dedykowany posiadaczom tego typu skóry. Pomaga skutecznie ją oczyścić i wygładzić. Ponadto zapewnia prawidłowe pH skóry.

Ochrona skóry wrażliwej – ważna jest dieta

Oprócz nawilżenia skóry od zewnątrz, nie można zapomnieć o odpowiednim nawadnianiu organizmu. Konieczne jest spożywanie co najmniej 1,5 l wody dziennie. Bardzo ważnym elementem diety na jesień są warzywa i owoce, będące źródłem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin i składników mineralnych. Te zaś są kluczowe w dbaniu o wygląd i kondycję skóry. W jadłospisie powinny się znaleźć zarodki pszenne - to doskonałe źródło witamin A, D, E będących antyoksydantami oraz soi, która zawiera dużo lipidów.

Dobre rady zawsze w cenie

Posiadacze skóry wrażliwej nie powinni:

● myć twarzy wodą z kranu,

● stosować kosmetyków o pH wynoszącym więcej niż 5,5,

● używać mocno ścierających peelingów,

● narażać się na gwałtowne zmiany temperatury.

