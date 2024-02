Jak ćwiczyć mądrze?

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości: aktywność fizyczna jest ważna dla naszego zdrowia i niezbędna do utrzymania dobrej kondycji. Jednak aby czerpać z niej wszystko, co najlepsze, trzeba się do niej odpowiednio przygotować na wielu płaszczyznach. Zatem co trzeba zrobić, aby słynne "sport to zdrowie" nie stało się tylko ironicznie wypowiadaną frazą?