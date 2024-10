Jak ćwiczyć, żeby schudnąć? Wystarczy godzina dziennie, by spalić prawie 1000 kcal

Zdrowa i zbilansowana dieta to czasami za mało, by zgubić niechciane kilogramy. W takim przypadku aktywność fizyczna może nie tylko pomóc w osiągnięciu celu, ale również pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Jakie ćwiczenia są najefektywniejsze?

Zanim zaczniemy aktywność fizyczną, warto upewnić się, że ćwiczenia, które wykonujemy, są odpowiednio do nas dobrane. Właśnie dlatego tak dużym uznaniem cieszą się konsultacje z trenerem personalnym. Osoby cierpiące na różnego rodzaju dolegliwości również powinny skonsultować wszystko ze swoim lekarzem. Jeśli nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań, warto wiedzieć, które ćwiczenia mogą przynieść nam najszybsze rezultaty. Opcji jest naprawdę wiele.

Biegając najszybciej spalisz kalorie

Czasami nie potrzeba drogich karnetów na siłownię lub specjalistycznego sprzętu, by zadbać o aktywność fizyczną. Zazwyczaj najważniejsze są chęci i motywacja do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Tak też jest w przypadku biegania. Co ciekawe, eksperci są zgodni, ze właśnie w ten sposób możemy najszybciej spalić kalorie.

Stwierdzenie to jest zresztą potwierdzone naukowo. Portal Bieganie.pl powołał się bowiem w tej kwestii na raport Amerykańskiej Rady ds. Ćwiczeń, który został opublikowany w 2009 r. Co ciekawe, nie można dokładnie stwierdzić, ile kalorii spalamy podczas kilometrowego biegu. Ma to związek przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, terenem, wagą, a nawet naszą kondycją. Eksperci przyjmują jednak, że może to być od ok. 50 do nawet 90 kcal.

Przyjmując więc, że w ciągu godziny przebiegniemy ok. 11 km, możemy założyć, że spalimy nawet ponad 900 kcal.

Co robić, żeby schudnąć?

Bieganie to niejedyna aktywność fizyczna, dzięki której szybko spalimy kalorie. W czołówce znalazły się również takie dyscypliny jak pływanie oraz jazda na rowerze. Jeśli jednak nie chcemy na początku porywać się z motyką na słońce, warto zacząć od wprowadzania drobnych zmian w swoim życiu.

W tym przypadku dobrą opcją będzie jakakolwiek aktywność fizyczna, jak np. spacer, który dodatkowo pomoże nam się zrelaksować po ciężkim dniu.

