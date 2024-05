Zdradziła sekret wiecznej młodości. To zasługa zabiegów

To kobieta-ikona. Jedna z największych gwiazd lat 80. ubiegłego wieku. Izabela Trojanowska ma już 69 lat. Choć lata płyną, wciąż zaraża swoją energią i zachwyca wyglądem.

Wylansowała takie przeboje jak "Tyle samo prawd ile kłamstw" oraz "Wszystko czego dziś chcę". Izabela Trojanowska to wokalistka, autorka tekstów, a także aktorka, związana od 1997 roku z serialem "Klan".

Nie tylko wykreowała nowy sposób śpiewania, ale również przyczyniła się do zmian kulturowych, modowych i obyczajowych.

Wokalistka i aktorka regularnie trenuje z pomocą kombinezonu EMS, czyli urządzenia do elektrostymulacji mięśni.

- Myślę, że dużo pracuję, dużo biegam. No i ćwiczę, ćwiczę i jeszcze raz ćwiczę. Ostatnio E.M.S., czyli elektrostymulacja. Widzę, że rozumie pan, panie redaktorze, o czym mówię. Dzięki temu mogę latać po sali - przyznała w rozmowie z "Faktem".

Izabela Trojanowska ma również piękną i jędrną cerę. To z pewnością zasługa genów. Wokalistka postanowiła jednak nieco pomóc naturze. Mowa jednak nie o operacjach plastycznych czy zabiegach, ale regularnych masażach twarzy.

"Kiedy po ponad 25 latach małżeństwa, w które zainwestowałam wszystkie swoje uczucia, okazało się ono martwe, coś we mnie pękło" - wyznała na łamach "Życia na gorąco".

"To nie jest takie proste. Musiałabym wziąć dwa rozwody: polski i niemiecki, ponieważ mam podwójne obywatelstwo. A to długo trwa, jakieś trzy lata. Nie wiem, czy warto zaczynać tę prawną kołomyjkę. Rozwód niczego nie zmieni w mojej sytuacji" - przyznała w rozmowie z "Vivą!".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl