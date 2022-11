Jak często myć włosy? Przeczytaj, a już nie będziesz mieć wątpliwości

Jak często myć włosy?

Na to, jak szybko przetłuszczają się włosy, wpływa wiele czynników i jest to sprawa bardzo indywidualna. Istnieje jednak najbardziej uniwersalna odpowiedź na pytanie: jak często myć włosy? Brzmi ona: tak często, jak wymaga tego skóra głowy. U niektórych będzie to raz w tygodniu, u innych raz dziennie. Należy uważnie przyjrzeć się potrzebom skóry głowy. Zamiast automatycznie robić to każdego dnia, zaobserwuj, czego domagają się twoje włosy. Jeśli zauważysz, że drugiego dnia są przetłuszczone, a skóra głowy swędzi, po prostu umyj głowę.