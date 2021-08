Jak często należy zmieniać piżamę? Odpowiedź może zaskoczyć

Zdania ekspertów na ten temat bywają podzielone. Większość z nich skłania się ku teorii, że piżamę powinno się prać nie rzadziej niż co 3-4 dni. Jednak w przypadku osób z mniejszą skłonnością do pocenia się oraz takich, które zakładają piżamę bezpośrednio po prysznicu i tuż przed położeniem się do łóżka, ten czas może się nieco wydłużyć. Wtedy piżamę można prać co 5-7 dni. Jednak tu eksperci są zgodni, czas ten absolutnie nie powinien przekraczać tygodnia.