Jak często prać ręczniki? W dobie koronawirusa warto o tym pamiętać

Jak często prać ręczniki? Statystyki pokazują, że Polacy nie mają w zwyczaju zmieniać ręczników tak często, jak powinni. Pandemia koronawirusa wymusza na nas przestrzeganie zasad higieny i dbanie o czystość w domach. Dlatego trzeba wiedzieć, jak często prać ręczniki i w jakiej temperaturze.

Statystyczny Polak wymienia ręcznik raz w tygodniu, ewentualnie co 5 dni. W dobie koronawirusa warto wiedzieć, co uważają na ten temat specjaliści od higieny i postarać się zapamiętać, jak często prać ręczniki.

Jak często prać ręczniki? Wilgotne ręczniki to wylęgarnia brudu – grzybów, martwego naskórka, resztek śliny. Ręczniki wiszą w łazience, gdzie zazwyczaj jest ciepło, a to dodatkowo potęguje prawdopodobieństwo rozmnażania się na nich różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Zdaniem ekspertów od higieny ręczniki powinno się wymieniać codziennie. Oczywiście mało kto przestrzega tej zasady, dlatego specjaliści dają cenne porady. Zdaniem patologa z New York University School of Medicine, Philipa Tierno, jeśli jesteśmy w stanie wysuszyć ręcznik całkowicie po każdym użyciu, to możemy użyć go maksimum trzy razy.

Philip Tierno zaznacza, że ma na myśli trzykrotne użycie ręcznika, a nie używanie go przez trzy dni. Jeśli bierzemy prysznic dwa razy dziennie, to wychodzi na to, że powinniśmy wyprać ręcznik już po dwóch dniach.

Wiemy już, jak często prać ręczniki, ale warto też zapamiętać, w jakiej temperaturze to robić. Oczywiście w pierwszej kolejności należy sprawdzić zalecenia na metce, jednak eksperci sugerują, że optymalną temperaturą do prania ręczników jest 60 stopni. W takiej wodzie giną bakterie i drobnoustroje.

Niektórzy mają w zwyczaju od czasu do czasu prać ręczniki w 90 stopniach. Pranie we wrzątku z pewnością pomaga jeszcze dokładniej oczyścić ręczniki, jednak należy liczyć się z tym, że zrobią się one wtedy bardziej szorstkie.

