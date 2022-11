Jak dbać o dłonie jesienią? O tym nie możesz zapomnieć

Drugi krok - krem nawilżający

Dobry krem nawilżający to podstawa pielęgnacji i ochrony dłoni. Kluczem do sukcesu będzie regularność i konsekwencja w jego stosowaniu. Jeśli ten kosmetyk nosisz w torebce i masz go zawsze przy sobie, jesteś na dobrej drodze. Teraz tylko musisz pamiętać, by jak najczęściej go używać. Preparat nakładaj na ręce po każdym myciu dłoni i przed wyjściem na zewnątrz. Twoja skóra to doceni.