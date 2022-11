Kostka lodu na "dzień dobry". Nowy rytuał w porannej pielęgnacji

Drogie kosmetyki kupowane za trzycyfrowe sumy i "obiecujące" cuda-niewidy, coraz częściej wypierane są przez domowe triki. Naturalne produkty okazują się równie skuteczne, co składy najlepszych kremów, które nie sposób doczytać do końca. Ostatnio maseczkę nawilżającą zastępuje skórka banana, a żele na porost brwi – zielona herbata. Głośno robi się o zimnej wodzie, a właściwie kostce lodu, którą zdecydowanie warto włączyć do swojej porannej rutyny. To metoda dedykowana wszystkim typom skóry, a szczególnie tłustej, mieszanej, borykającej się z uporczywymi porami oraz porannym obrzękiem.