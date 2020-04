WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera elektryczna szczoteczka soniczna + 3 szczoteczka sonicznahigiena jamy ustnejpanasonic 1 godzinę temu Jak dbać o higienę jamy ustnej? 5 kroków do pięknego uśmiechu Jeśli nasze zęby mają przebarwienia, w wyniku próchnicy pojawiają się na nich ubytki, a do tego dokucza nam nieprzyjemny zapach z ust, nie jesteśmy skorzy do uśmiechania się. Wręcz przeciwnie, staramy się zaciskać usta, co wywołuje u odbiorcy nieprzyjemne odczucie fałszywego uśmiechu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Pamiętajmy też, że stan naszego uzębienia ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Pogłębiające się zapalenie przyzębia może przyczyniać się do chorób układu sercowo-naczyniowego, zmian miażdżycowych, cukrzycy, a nawet zapalenia płuc czy przedwczesnego porodu. (1) Materiały prasowe Podziel się Zęby są więc nie tylko naszą wizytówką, ale też przepustką do zdrowia, dlatego warto o nie zadbać. Wtedy będziemy mogli pochwalić się wszem i wobec swoimi pięknymi zębami w równie pięknym uśmiechu. Od razu poczujemy się bardziej pewni siebie i zadowoleni z życia, co może przełożyć się na większe sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczoteczka soniczna Technologia soniczna jest najnowszym i jednocześnie najlepszym sposobem dbania o higienę jamy ustnej. Czyszczenie zębów i dziąseł opiera się w niej o emisję fali dźwiękowych, które wywołują bardzo dużą liczbę ruchów na minutę. Dzięki temu łatwiej pozbyć się płytki nazębnej, przebarwień oraz bakterii wywołujących próchnicę i ubytki. Ważne jest to, że szczoteczki soniczne wywołują ruchy wymiatające, szczególnie zalecane przez dentystów. Wtedy lepiej czyścimy przestrzenie międzyzębowe i kieszonki przyzębne. Ponadto szczoteczki soniczne są delikatne, bezpieczne i bardzo dokładne. Można z nich z powodzeniem korzystać przy implantach czy aparatach ortodontycznych. Nowoczesna higiena jamy ustnej W dzisiejszych czasach zależy nam na szybkich efektach i wielofunkcyjności urządzeń, których używamy na co dzień. Nie inaczej dzieje się w przypadku czyszczenia zębów. Producenci szczoteczek wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Teraz możemy w kilka minut zyskać uśmiech, jak nigdy dotąd.. Jak to możliwe? Szczoteczka soniczna Panasonic EW-DP52-K803 dzięki pięciu trybom szczotkowania oraz pięciu końcówkom w zestawie daje nam możliwość wszechstronnej higieny jamy ustnej bez wychodzenia z domu i bez umawiania się na kosztowne zabiegi do dentysty. Materiały prasowe Podziel się Kroki do pięknego uśmiechu Aby piękny uśmiech, a przede wszystkim zdrowe i białe zęby stały się naszą domeną, należy pamiętać o pięciu krokach w higienie jamy ustnej:. Dokładne czyszczenie powierzchni zębów i wszystkich elementów jamy ustnej. Ułatwi nam to szczoteczka kompaktowa multi-fit używana w trybie czyszczenia białych zębów. Włosie tej końcówki ma podwójne krawędzie, dlatego dopasowuje się do kształtu zębów oraz przestrzeni pomiędzy nimi. Tam właśnie najczęściej zbierają się resztki spożywanych pokarmów i płytka nazębna. Oczyszczanie kieszonek przyzębnych. Kieszonki dziąsłowe są to tzw. rowki pojawiające się pomiędzy brzegiem dziąseł a szyjką zębową. Jeśli zaczynają się one pogłębiać, sygnalizują o początku choroby przyzębia. Dlatego też warto zapobiegać takim zdarzeniom i skorzystać z regularnego trybu szczotkowania wzdłuż linii dziąseł. Pomoże w tym szczoteczka o bardzo drobnym włosiu, które zdecydowanie łatwiej dociera w głębsze rejony przyzębia i usuwa z nich płytkę nazębną, bakterie i resztki pokarmowe. Usuwanie przebarwień. Barwniki znajdujące się w pokarmie osiadają na powierzchni zębów, powodując przebarwienia. Używając trybu szczotkowania do usuwania przebarwień i specjalnej końcówki, znacznie łatwiej zadbamy o ten aspekt swoich zębów. Pozbędziemy się zmian kolorystycznych na zębach i zapobiegniemy ich powstawaniu. Higiena dziąseł. Dziąsła u wielu osób mogą krwawić, co jest sygnałem choroby przyzębia. Aby do tego nie dopuścić, koniecznym jest dokładna pielęgnacja dziąseł. Pomoże w tym delikatny tryb szczotkowania i silikonowa końcówka, która w delikatny sposób skutecznie będzie czyścić i masować dziąsła, wzmacniając je i chroniąc. Czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Wykorzystaj do tego szczoteczkę punktową. Sprawdzi się ona w przypadku higieny przestrzeni międzyzębowych i innych trudno dostępnych miejsc, w których gromadzi się osad. Delikatny tryb szczotkowania pozwoli na regularną pielęgnację jamy ustnej, w przypadku gdy inne tryby okazują się za silne. W ten sposób wyczyścimy też język. Szczoteczka Panasonic EW-DP52-K803 zapewnia podwójne wibracje soniczne, co sprawia, że jeszcze dokładniej oczyszcza zęby z płytki i zapewnia idealną higienę i pielęgnację jamy ustnej. Regularne stosowanie szczoteczki sonicznej nie tylko poprawi kondycję naszych zębów i dziąseł, ale też pozwoli na uśmiechanie się bez skrępowania, kiedy tylko będziemy mieli na to ochotę. Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Panasonic 1.Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/zakazenia-przyzebia-moga-wplywac-na-stan-calego-organizmu-954585