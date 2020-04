WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak dbać o skórę pod maską ochronną? Eksperci wyjaśniają O problemach ze skórą, schowaną pod ochronną maską przez cały dzień, jako pierwsze mówiły pielęgniarki. Obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych obowiązuje wszystkich od 16 kwietnia. Jak zatem nosić maskę, by nie czyniła więcej szkody niż pożytku? Maski ochronne pomagają powstrzymać pandemię. Ale ich noszenie ma też negatywne skutki Od 16 kwietnia osoby przebywające w miejscach publicznych (komunikacji miejskiej, sklepach, kościołach, na ulicy czy w szpitalu) zobowiązane są zakrywać usta i nos. Kto nie musi nosić maseczki? Dzieci do lat 4, osoby niepełnosprawne czy mające trudności z oddychaniem, żołnierze, rolnicy w trakcie wykonywania prac w gospodarstwie czy pracownicy, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami, nie są zobowiązani do zakrywania twarzy. Jednak dla większości z nas każde wyjście z domu oznacza konieczność założenia maski. Pracownicy służby zdrowia czy sklepów spożywczych w maskach chodzą przez cały dzień. I to oni jako pierwsi mówili o negatywnych skutkach noszenia masek ochronnych. Wszyscy pamiętamy zdjęcia włoskich pielęgniarek i lekarek, które pokazywały, jak wyglądają ich twarze po dyżurze — z odgnieceniami, owrzodzeniami i ranami od masek na nosie, policzkach czy czole. Oczywiście, najlepiej chronią przed wirusem, ale też najbardziej szkodzą skórze profesjonalne maski ochronne typu N95, maski wykonane z tworzyw sztucznych, które ściśle przylegają do skóry twarzy, tworząc najszczelniejszą “zaporę” przed wirusem. Ale że masek tych jest jak na lekarstwo, większość z nas nosi własnoręcznie uszyte maski bawełniane. I słusznie, bo organizacje zajmujące się zdrowiem, np. amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) rekomendują, aby profesjonalny sprzęt ochrony osobistej pozostawić właśnie profesjonalistom. Na osobisty użytek wystarczą bawełniane maski z filtrem wykonanym z fizeliny, worka do odkurzacza czy maty filtrującej do klimatyzacji. Ale nawet taka maska noszona kilka godzin dziennie, codziennie może poważnie zaszkodzić naszej skórze, jeśli o nią nie zadbamy. Z czego zrobić maskę ochronną? Dr n. Med. Aleksandra Jagielska, dermatolog z kliniki Sthetic w Warszawie podkreśla, że podstawowa sprawa, to materiał, z jakiego wykonana jest nasza maseczka. - Najlepsza dla skóry jest bawełna, a jeszcze lepsza — bawełna organiczna. Warto zwrócić też uwagę, żeby maseczki nie były zbyt kolorowe. Dlaczego? Bo im więcej barwników, tym większe ryzyko uczulenia - wyjaśnia i dodaje, że noszenie maski to nie wszystko. Trzeba pamiętać o jej dezynfekowaniu. Jak prać bawełnianą maskę ochronną? Bawełnianą maskę trzeba po każdym użyciu wyprać w 60 st., zdezynfekować w autoklawie lub wygotować we wrzątku, przynajmniej przez 10 minut. Koronawirus ginie w wysokiej temperaturze, ale trzeba pamiętać, że bawełna w wysokich temperaturach może się kurczyć. Dlatego szyjąc maseczkę, trzeba wziąć na to poprawkę. I być gotowym na regularne zmienianie gumek, które pod wpływem ciepła będą tracić elastyczność i pękać. - Do prania powinno się używać delikatnych środków piorących, pamiętać o dokładnym płukaniu i nie stosować pachnących płynów do płukania, bo mogą powodować reakcje alergiczne - podpowiada dermatolog. Co dzieje się ze skórą przykrytą maską ochronną? Wyobraź sobie, że jesteś na plaży. Jest 36 stopni i spacerujesz owinięta cienkim bawełnianym ręcznikiem, który ściśle przylega do skóry. Po 10 minutach pot spływa po całym ciele. Dokładnie to samo dzieje się ze skórą twarzy, gdy jest przykryta maseczką ochronną. - Nawet zdrowa skóra, która znajduje się pod maską przez dłuższy czas „cierpi”, nie mówiąc o skórze chorej. Widzimy zaostrzenie się chorób skóry, takich jak: atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, trądzik - tłumaczy dermatolog, dr n. med. Marlena Majkut-Sobechowicz. - Pod maską szybko robi się ciepło i wilgotno, powstają warunki idealne do rozwoju drożdżaków (gatunek grzybów), patologicznej flory bakteryjnej, dochodzi do zaburzenia mikroflory naszej skóry. Musimy sobie uświadomić, że maska szczelnie okrywa naszą jamę nosową i jamę ustną, miejsca, które w normalnych warunkach są miejscem zamieszkiwania drobnoustrojów, czasem też drobnoustrojów chorobotwórczych, ale nie wyrządzających nam krzywdy, gdy flora bakteryjna jest zrównoważona. Przy niesprzyjających warunkach, czyli takich jakie powstają pod maską, sytuacja może się całkowicie zmienić - ostrzega dermatolog. Jak dbać o skórę, gdy nosimy maskę? Lekarki, z którymi rozmawiałam, podkreślają, że odpowiednie nawilżenie skóry i organizmu są kluczowe, jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków częstego noszenia masek. Na 30 minut przed założeniem maski warto zastosować krem, który będzie stanowił barierę ochronną. - Przy skórze tłustej wystarczy krem nawilżający, przy suchej - bardziej natłuszczający, odżywczy. Preparaty powinny mieć w składzie np. witaminy A i E, wyciąg z nagietka czy aloesu, bo mają one działanie łagodzące oraz dobre lipidy: ceramidy, czy olej z wiesiołka, migdałów, pestek malin - wymienia dr n.med. Aleksandra Jagielska. Przy porannej pielęgnacji zalecany jest minimalizm. - Unikamy warstwowej, rozbudowanej pielęgnacji. Pamiętajmy, że każdy kosmetyk typu krem, serum czy podkład to zazwyczaj kilkanaście różnych składników, a na to okluzja pod postacią maseczki, która jeszcze wzmaga wchłanianie i działanie substancji. Krótko mówiąc, może to być mieszanka wybuchowa - przestrzega dr n.med. Marlena Majkut-Sobechowicz i sugeruje, aby osoby, które noszą maskę przez wiele godzin, zrezygnowały z podkładu, pudru czy korektora nakładanego na skórę, która będzie pod maską. Raz, że jest to niepotrzebne, dwa, że może doprowadzić do powstania trądziku. Czy noszenie maski powoduje trądzik? Posiadacze i posiadaczki cery tłustej czy mieszanej, muszą szczególnie uważać na skórę pod maską. Ale nie tylko oni narażeni są na pojawienie się trądziku. - Trądzik może powstać nagle, u osoby, która wcześniej nie miała tego typu problemów lub w bardzo niewielkim stopniu, lub może dojść do zaostrzenia wcześniej istniejącej choroby. Przyczyna? Zaburzenie równowagi flory bakteryjnej, sprzyjające warunki do rozwoju mikroorganizmów ciepło i wilgoć, zaczopowanie ujść mieszków włosowych - wyjaśnia dermatolog, dr n.med. Marlena Majkut-Sobechowicz. W takim przypadku bardzo ważne jest oczyszczanie i szybkie włączenie kosmetyków przeciwtrądzikowych (ale w rozsądnych ilościach, aby nie przesuszyć skóry). - Przede wszystkim należy pamiętać o dokładnym oczyszczaniu skóry, mogą temu posłużyć produkty z zawartością kwasu salicylowego, które poza usuwaniem zanieczyszczeń, wykazują działanie przeciwzapalnie i komedolitycznie. Do pielęgnacji codziennej warto stosować kremy o lekkiej konsystencji, z zawartością kwasu azelainowego - sugeruje kosmetolog Aneta Walczak, ekspertka marki Sesderma. Czy trzeba myć twarz, gdy zdejmujemy maskę? W kwestii mycia rąk specjaliści są zgodni. Myjemy je, ilekroć wracamy do domu. W przypadku twarzy lekarze radzą, by stosować łagodne preparaty myjące, o neutralnym pH, aby nie naruszać bariery ochronnej twarzy. Chodzi o to, aby zmyć ewentualne sebum, które zebrało się na twarzy i może stanowić świetną pożywkę dla bakterii. To ważne, jeśli musimy nosić maskę dłużej niż 2 godziny. Nawet jeśli nosimy maski sporadycznie i są to produkty wykonane z bawełny, warto uzupełnić codzienną pielęgnację o serum intensywnie nawilżające, np. z kwasem hialuronowym, a wieczorem odpowiednio regenerować skórę produktami o bogatszej konsystencji, zawierającymi witaminę A i E, ceramidy, przeciwutleniacze. Jeśli na skórze pojawiły się zmiany, rany czy otarcia, należy odstawić wszelkie kosmetyki na bazie kwasów czy retinol, do momentu wygojenia się zmian. A procesowi gojenia będą sprzyjały produkty przeznaczone dla dzieci. Maść na odparzenia, zawierająca cynk, może być stosowana również na zmienione miejsca na twarzy. - Kosmetyki przeznaczone do walki z atopowym zapaleniem skóry to kolejny dobry wybór - podpowiada dr n.med. Aleksandra Jagielska. Czy maski ochronne nie są skuteczne u brodaczy? Odkąd pojawił się obowiązek noszenia masek, w internecie krąży też wiele fałszywych informacji na temat ich skuteczności. Choćby ta, że u mężczyzn z brodą maseczki nie działają. - To bzdura - mówi Marcin Mróz, Head of Sales marki ZEW for men. - W obecnej sytuacji długość brody może mieć jednak wpływ na nasz komfort. Gdy nie możemy skorzystać z profesjonalnych usług barberskich, trymowanie zarostu w domu nie jest aż takie trudne. Należy pamiętać, że czysty zarost i skóra pod zarostem to podstawa – dokładne mycie go powinno stanowić naturalny i codzienny nawyk każdego mężczyzny, zwłaszcza gdy ma zarost i nosi maseczkę - podpowiada Mróz i zaznacza, że maseczka dla brodacza musi być dobrze dopasowana do kształtu twarzy. Wówczas jest najskuteczniejsza. Dodaje też, że brodacze szczególnie muszą zwracać uwagę na higienę. - W dobie światowej pandemii zaleca się myć włosy częściej i dokładniej niż zazwyczaj. Na strukturze włosów mogą się osadzać zanieczyszczenia, zwłaszcza jeśli przebywaliśmy w pomieszczeniach, w których ktoś kasłał bądź kichał. To dotyczy zarówno zarostu, jak i włosów na głowie - zaznacza ekspert. Co zrobić, gdy pod maską pojawią się otarcia? Nawet na zupełnie zdrowej skórze po zdjęciu maski możemy zauważać rumień, odczuwać świąd czy mrowienie. Z czasem mogą pojawić się otarcia, strupki, skóra może zacząć się łuszczyć, a w najgorszym wypadku pojawiają się zmiany o charakterze nadżerek. - Na otarcie stosować dostępne bez recepty kremy i żele regenerujące, emulsje przyśpieszające gojenie, zawierające substancje o działaniu antybakteryjnym. Najlepiej wybierać formuły mające w składzie: tlenek cynku, sukralfat, jony miedzi, panthenol, mikronizowane srebro, ceramidy. Wszystkie te substancje wpływają na odbudowę prawidłowej bariery naszej skóry i zapobiegają nadkażeniu - dr n. med. Marlena Majkut-Sobechowicz podpowiada, jak często nakładać te produkty. - Należy je stosować systematycznie, najlepiej kilka razy dziennie i za każdym razem, gdy czujemy suchość, podrażnienie, napięcie skóry. Pamiętajmy o dokładnym umyciu rąk przed aplikacją. Jeśli jednak dojdzie do nadkażenia zmian skórnych, nie obejdzie się bez wizyty u dermatologa i maści na receptę czy nawet leków doustnych - zastrzega dermatolog i przypomina, że w większości gabinetów lekarskich można obecnie uzyskać poradę w czasie telekonsultacji. Wideorozmowa z lekarzem, dokładny wywiad pozwolą postawić diagnozę, a dzięki możliwości wystawienia e-recepty nie ma konieczności wybierania się do gabinetu lekarskiego. Pamiętajmy, że dbając o odpowiednią higienę i pielęgnację skóry, maseczki nie będą przysparzały nam kłopotów. Zaś zrezygnowanie z noszenia ich wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi — w postaci mandatów i zdrowotnymi. Dlatego dla dobra swojego i innych, nośmy maski!

