Jak dbać o zdrowie jamy ustnej? [Wideo]

Szkliwo to swego rodzaju tarcza, która chroni zęby przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Oczywiście to tylko jeden z elementów budowy zębów. Oprócz tego składają się one z korony, szyjki i korzenia. Aby wiedzieć jak dobrze dbać o zęby, trzeba najpierw bliżej poznać ich anatomię. W serii wideo "Kilka minut dziennie" Ewa Tułacz wyjaśnia, jak wygląda struktura zębów, a także czym jest szkliwo oraz płytka nazębna. Zdradza też kilka ciekawych faktów na temat zębów mądrości i dlaczego warto sięgnąć po szczoteczkę soniczną.