Jak dobrać dekolt do swojej twarzy i sylwetki? Stylistka radzi

Zasady stylizacji funkcjonują po to, by wiedzieć, jak podkreślić swoje atuty, a ukryć mankamenty. Przed zakupem bluzki czy sukienki warto zwrócić uwagę na dekolt i zastanowić się, czy jest on odpowiedni dla naszego kształtu twarzy oraz typu sylwetki. Stylistka Agnieszka Krajewska w "Dzień Dobry TVN" wskazała na najlepsze i najgorsze duety.