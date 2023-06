Ten dodatek to przebój lata. Zamiast na szyi gwiazdy noszą na głowie

Jakie dodatki są niezbędnikami wakacyjnego stylu? Na liście znajdują się oczywiście: biżuteria z koralików, pleciona torba oraz słomiany kapelusz. Lecz jeśli ten ostatni ci nie w smak, to możesz w inny sposób chronić głowę w upały. Wystarczy, że zainwestujesz w apaszkę – gładką lub wzorzystą i kolorową czy w monogramy. Choć kiedyś nosiło się ją na szyi, to od wielu dekad zdobi także głowy. Genialnie wpisuje się w styl "old money". Zamożne kobiety już od dawna dodawały do niej okulary przeciwsłoneczne i wsiadały w kabriolet.