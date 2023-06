Jakie krótkie spodenki wybrać na lato? Porady dla kobiet plus size

Ubrała kobiety plus size w letnie stylizacje

– Pati ma rozmiar 46. Wybrałam stylizację bardzo lekką, letnią, prostą. Mamy lniane spodnie z nieco wyższym stanem na gumce. Niższa kobieta w takich szortach też będzie wyglądała fajne. Luźniejsza nogawka, biały tank top, do tego długa koszula i klapki – nic prostszego. Przez to, że zastosowałam tą monochromatyczną bazę w stylizacji, to też optycznie wysmukliłam sylwetkę, mimo że wybrałam jasny kolor – zaznaczyła stylistka.