Jak dobrać idealny biustonosz do sylwetki? Oto modele, które najlepiej pasują dla Ciebie

Jak wiesz, rozmiar to nie wszystko w kwestii doboru biustonosza – równie istotny jest jego fason. Przyznaj się, jak często zwracasz uwagę na wygląd stanika, a jak często patrzysz na jego konstrukcję? Prawie nigdy, prawda? Jest to zupełnie zrozumiałe, że w pierwszej kolejności kupujemy okiem, ale dla własnego komfortu warto dobrać bieliznę nie tylko do rozmiaru, ale i do naturalnego kształtu piersi. Paniom z dużym biustem zdecydowanie wygodniej będzie w sztywniejszym staniku z solidnymi fiszbinami i szerokimi ramiączkami. Nie znaczy to jednak, że miękkie miseczki nie są dla ciebie – przy wyborze zwróć jednak uwagę na ich krój. Jeśli zależy ci na fasonach bezszwowych, wybieraj te z tkanin formowanych termiczne, a dadzą ci gwarancję perfekcyjnego dopasowania nawet do bardzo obfitych kształtów. Paniom z mniejszym z biustem przed zakupem polecamy przyjrzeć się kształtom miseczek. Balkonetki i mocniej wycięte staniki będą wygodniejsze dla okrągłych piersi, natomiast pełne staniki doskonale sprawdzą się przy ich stożkowatym kształcie. Jeśli jesteś mamą i niedawno skończyłaś karmić, twój biust może być wiotki, warto więc podtrzymać go pełną miseczką. Jeśli lubisz eksponować dekolt, dobrym rozwiązaniem będą biustonosze typu push-up.