Jak dokładnie oczyścić twarz? Ten gadżet z Action kosztuje tylko 4 zł

Szczoteczka soniczna do twarzy z Media Expert

Warto wiedzieć, że jeszcze skuteczniejsze są szczoteczki soniczne. W przypadku modelu INFACE MS2000 dostępnego w Media Expert mamy do czynienia z wibracjami o częstotliwości do 6000 razy na minutę. Ponadto posiada trzy strefy zbudowane z miękkich wypustek o zróżnicowanej grubości. Wyłącza się automatycznie po 90 sekundach. Za taką szczoteczkę trzeba zapłacić 59,99 zł, co nadal nie jest wygórowaną ceną za dość zaawansowaną technologię.