Jak druga skóra. Za co uwielbiamy bawełniane bluzki? Kto nie ma w szafie bawełnianej bluzki? Wygodne i oddychające topy, koszulki, bluzki, półgolfy i wszelkie inne uniwersalne ubrania z przyjemnej w dotyku dzianiny są lekkie, pozwalają skórze oddychać i są niesamowicie praktyczne. Strój na rower? Bawełniana bluzka i wygodne jeansy (Adobe Stock) Luźny styl Swoboda i wygoda to najważniejsza cecha dzianinowych bluzek z bawełny. Wkładamy je do pracy, po pracy, na rower i na spacer, na spotkanie ze znajomymi i wieczorny seans. Pasują każdej kobiecie i dlatego noszą je zarówno dziewczynki, jak i dojrzałe kobiety. Za idealne dopasowanie do skóry odpowiada splot dzianiny – to dzięki niemu odczuwamy ten wysoki komfort, kiedy materiał dopasowuje się do naszej sylwetki. Niewielka domieszka elastycznych włókien nie zmienia właściwości bawełnianej dzianiny, a czasem czyni ubranie nieco bardziej rozciągliwym. Ulga dla skóry i środowiska Naturalne materiały są na topie i jest to trend, który bardzo nas cieszy. Przepuszczają powietrze, odprowadzają wilgoć i sprawiają, że żyjemy nieco bliżej natury. Są ekologiczne, z metki wyczytasz, w którym miejscu wyrosła wykorzystana do ich uszycia bawełna i czy w procesie produkcji nie naruszono praw człowieka albo nie stosowano szkodliwych substancji. Uniwersalny produkt włożysz wiele razy, a nawet jeśli się zużyje, możesz wykorzystać go w innym celu: przerobić na inne ubranie dla siebie, zrobić z nich wielorazowe ściereczki do demakijażu, stworzyć kolekcję ubrań dla lalek córki albo użyć w domowych porządkach. Łatwa pielęgnacja Bawełniane bluzki łatwo wyprać i wiele z nich nadaje się do suszenia w automatycznej suszarce. Wyjmij ubrania zaraz po zakończeniu suszenia i dokładnie je złóż, a nie będą wymagały prasowania. Materiał, z którego uszyto bluzkę, powinien mieć odpowiedni skład, być przyjemny w dotyku, a ubranie starannie wykończone – to przekłada się na jakość ubrania, którą nietrudno ocenić nawet na pierwszy rzut oka. Stawiajmy na bawełniane dzianiny o wyższej gramaturze, czyli ciężarze przypadającym na metr kwadratowy. Takie bluzki będą nieco grubsze, ale nie przekłada się to na komfort ich noszenia w ciepły dzień. Dzięki temu zyskamy ubranie trwałe, które nie straci właściwości, fasonu, a także koloru po praniu. Neutralność i ponadczasowość Zaletą prostych bluzek, a takie najczęściej są modele z bawełny bez większych ozdób, jest ich bezkonkurencyjna wygoda. W nich nigdy nie będzie nas cisnął pasek, odpowiedni krój (np. trapezowy) sprytnie ukrywa odstający brzuszek, a w ciepłe dni sierpnia i września wystarczy dobrać do nich tenisówki i jeansy, aby stworzyć wygodny strój na cały dzień. Uniwersalne bluzki nie są wymagające, jeśli chodzi o dodatki. Są jak kameleon i przyjmują charakter tego, co do nich dopasujesz.