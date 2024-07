Była gwiazdą "Przyjaciół". W ogóle nie dba o wygląd

Aktorka za swoją kreację była sześciokrotnie nominowana do nagrody Emmy, a raz udało jej się zdobyć statuetkę. Chociaż od premiery serialu minęło ponad 30 lat, "Przyjaciele" wciąż są chętnie oglądani i bawią kolejne pokolenia. Jak jednak wygląda życie prywatne serialowej Phoebe Buffay?

Przed przeprowadzką do Nowego Jorku Lisa Kudrow spotykała się z amerykańskim komikiem oraz gospodarzem programów typu Late Night Conanem O' Brienem. Związek nie przetrwał jednak próby czasu, a 27 maja 1995 roku aktorka wyszła za francuskiego twórcę reklam Michaela Sterna.

Kudrow i Stern doczekali się urodzonego w 1998 roku syna Juliana. Ciekawostką jest fakt, że ciąża aktorki została wpleciona w fabułę serialu "Przyjaciele" - jej postać została surogatką dla swojego brata. Jakiś czas temu artystka przyznała, że nie przywiązuje zbyt dużej wagi do tego, jak wygląda, ponieważ wie, że mężczyźni jej życia będą zawsze ją kochać.

