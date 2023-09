Jak efektywnie sprzątać i utrzymać porządek w domu, gdy masz mało czasu?

Szybkie pranie kanapy i tapicerki – odkurzacz piorący i uniwersalny

Zapewne nie raz zdarzyło Ci się walczyć z zabrudzoną tapicerką w samochodzie czy uporczywymi plamami na kanapie? Odkurzacz piorący Karcher to rozwiązanie na te problemy! Dostępny w ofercie odkurzacz piorący wyróżnia się 17 litrowym zbiornikiem z tworzywa sztucznego, 4-metrowym kablem zasilającym, wężem ssącym o długości 2 m oraz jednoczęściowym filtrem kartridżowym. Wszystkie elementy zestawu są do siebie idealnie dopasowane, nadają się one zarówno do czyszczenia na sucho, mokro, jak również do usuwania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Odkurzacz uniwersalny posiada także funkcję wydmuchu, przydatną do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.