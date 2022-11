Jak jedna na milion. O sukience Zoey Deutch będą mówić długo

Luksusowa elegancja lat 50.

Wykończenie dekoltu w kształcie serca, obecne tu i tam kokardy, a także tren, który swoją formą przypomina wstążki - to już ukłon w stronę lat 50. i New Look Diora. Podobnie jak diamentowe błyskotki na dłoniach i we włosach, które wspaniale oddają charakter biżuterii Tiffany’ego. Kreacja aktorki powstała z krepy, której plastyczność pozwoliła uzyskać efektowną bryłę. Grube, sztywne i mięsiste tkaniny – takie jak żakard, gabardyna czy żorżeta – potrafią stworzyć monumentalną formę kreacji.