Jak mieszka Magdalena Waligórska? Aktorka znana z "Rancza" może pochwalić się romantycznymi wnętrzami

Romantyczne mieszkanie Magdaleny Waligórskiej

Jak się okazuje, Magdalena Waligórska przykłada dużą wagę do wystroju wnętrza, w którym mieszka i stara się, by było jak najbardziej przytulne. Zdjęcia jej mieszkania pojawiły się nawet kilka lat temu na łamach magazynu "Moje mieszkanie", czym aktorka pochwaliła się na Facebooku. To właśnie dzięki tej platformie społecznościowej wiemy, jak wyglądają cztery kąty Waligórskiej. Na licznych udostępnionych przez nią fotografiach widać, że jej mieszkanie utrzymane jest w jasnych kolorach, przede wszystkim białym oraz ecru.