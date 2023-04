Jak mleko to z Piątnicy, no bo skąd! OSM Piątnica z kampanią promującą świeże mleko

"To mleko, to nie jest jakieś mleko" – to hasło towarzyszące nowej kampanii OSM Piątnica promującej mleko z Piątnicy w charakterystycznej butelce z rączką. Kampania startuje 15 kwietnia 2023 r., a jej celem jest podkreślenie wyjątkowych walorów mleka z Piątnicy – świeżości i tradycyjnego smaku. Jak mleko, to z Piątnicy, no bo skąd!