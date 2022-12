Jak na jarmarku po 22. Koronka i prześwity w najgorszej odsłonie

Nie wiesz, kim jest Jodie Weston? My też nie wiedziałyśmy do momentu, w którym pojawiła się na premierze filmu "Lionesses: How Football Came Home". Angielska DJ-ka, producentka i prezenterka radiowa, wybrała na tę okazję kreację, o której zrobiło się głośno. Niefortunna stylizacja - określając najłagodniej, jak to tylko możliwe - zbeształa elegancję koronki i naubliżała wytwornej czerni. Angielska gwiazda zaliczyła poważną modową wpadkę. Chociaż z czystym sumieniem można nazwać to przestępstwem na modzie i dobrym guście.