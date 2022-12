Barbie i Ken naszych czasów. Megan Fox oderwana od rzeczywistości

Jeśli chodzi tylko o to, aby być na językach - to cel zostaje osiągnięty za każdym razem, kiedy "przyłapuje" ich paparazzi. Ale o tytuł ikony stylu, Megan Fox i Machine Gun Kelly raczej nie powalczą.

Kiedy pojawiają się razem, nie wiadomo, na kim skupić spojrzenie. Tworzą tego typu wizerunek, który wręcz krzyczy: "hej, patrzcie na mnie, tu jestem". Podobno wiele osób obracających się w show-biznesie, ma w sobie element narcystycznej osobowości. Ale u Megan Fox i jej chłopaka - widać to gołym okiem. Każda stylizacja balansuje między kiczem, a efektem "wow". Ta ostatnia pachnie denimowym koszmarkiem Britney Spears, połyskiem Paris Hilton i jasną wersją gotyckiego punka.

Para, która lubi być na językach

Megan Fox w drodze do studia Jimmy Kimmel Live wyglądała jak z Photoshopa. Z idealnie uwypuklonymi ustami, rozświetlaczem i mocną kreską nad okiem - była wręcz odrealniona. Trzymając za rękę narzeczonego o tlenionych blond włosach, wyglądali jak współczesna wersja Barbie i Kena. A to według nich duży komplement, skoro na własnej skórze testowali trend barbiecore.

Megan Fox w jeansach, które już dawno wyszły z mody

Gwiazda wybrała denimową kurtkę oversize, która lekko narzucona, opadała z jej ramion i ujawniała postać prawdziwej gwiazdy tej stylizacji – srebrnego topu. Połyskująca już na kilometr bluzka ma w sobie szaleństwo kuli dyskotekowej oraz blichtr na miarę Paris Hilton.

Najsłabszym punktem stylizacji Megan Fox okazały się spodnie, którym nieobce jest hasło "dekonstrukcja". Jeansy stylizowane na znoszone, a nawet wyglądające na uszyte z dwóch różnych modeli - charakteryzują przetarcia na całej długości. Przyglądając się im bliżej, można dostrzec oryginalne przeszycia nawiązujące do skórzanych czapsów. To element wyjęty z szafy kowboja, który kiedyś miał za zadanie chronić nogi przed zranieniem. Dzisiaj powraca do mody, ale nie zawsze w dobrym stylu.

Machine Gun Kelly w plamach na ubraniu

Narzeczoy gwiazdy także lubi eksperymentować z modą. Jego styl jest równie przebojowy, dlatego dajemy parze plus za spójność, jaką odnaleźli w swojej indywidualności. Machine Gun Kelly to gwiazda rocka, która bazując na tej stylizacji, najwyraźniej poczuła miętę do gotyckiego punka.

Beżowy kombinezon z paskiem posiada surowo cięte wykończenie, które nadaje stylizacji element modnej niechlujności. Podobnie jak czarne plamy na ubraniu, które jak domyślamy się - nie są dziełem przypadku, a przemyślanym zabiegiem, który ma za zadanie prowokować, budzić ciekawość i stawiać znaki zapytania.

