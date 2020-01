WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jak należy wyrzucić choinkę? Dzięki naszym radom unikniesz mandatu

Choinkę należy wyrzucić w określony sposób, gdyż w innym wypadku możemy dostać mandat. Niewielu wie, że straż miejska może zażądać kilkuset złotych.

Po 6 stycznia przy śmietnikach zaczyna pojawiać się coraz więcej choinek. Niestety, wiele osób nadal nie wie, jak prawidłowo należy wyrzucić drzewko. Do worka? Bezpośrednio do śmietnika? A może powinna być oparta o śmietnik? W artykule rozwiejemy wasze wątpliwości.

Jak należy wyrzucić choinkę?

Najlepiej wyrzucić choinkę dzień przed przyjazdem ekipy, która zajmuje się zbieraniem odpadów. Wówczas drzewko nie będzie długo zajmowało miejsca w koszu na odpady. Choinkę najlepiej postawić bezpośrednio obok kontenerów lub wiaty śmietnikowej.

Straż miejska może wlepić nam mandat za wyrzucenie drzewka do kontenera przeznaczonego na szkło, plastik czy papier, ponieważ choinka także podlega segregacji. Wyjątek stanowią sztuczne egzemplarze, które wykonuje się z plastiku.

Oczywiście, najbardziej ekologiczną opcją są jednak choinki trzymane w doniczce z ziemią. Wiosną można je przesadzić do ogrodu, trzeba mieć jednak na uwadze, aby wybierać drzewka, które były uprawiane w donicach. Choinki przesadzane z gruntu bardzo często mają mocno przycięte korzenie, przez co będą chorowały.