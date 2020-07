WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak nosić spodnie z wysokim stanem? 3 pomysły na letnie stylizacje Spodnie z wysokim stanem to sposób na talię osy i kobiecą sylwetkę bez względu na to, jaki nosisz rozmiar! Jaki model wybrać i jak go nosić? Sprawdź 3 pomysły na stylizacje ze spodniami z wysoką talią na różne okazje! Te zestawy idealnie sprawdzą się latem. Spodnie z wysokim stanem są wprost idealne na lato. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Spodnie z wysokim stanem – dla kogo? Od kilku sezonów szturmem podbijają wybiegi, kolekcje sieciówek i sklepów online. Uwielbiamy je, bo są wygodne i jak żadne inne spodnie podkreślają talię. Spodnie z wysokim stanem to absolutny, modowy hit, ale czy będą pasować każdej z nas? Rewelacyjnie sprawdzą się u pań o figurze gruszki, bo zatuszują szersze biodra i wyeksponują wcięcie w pasie. U klepsydr zaznaczą atuty sylwetki. A paniom o figurze Y wyrównają proporcje. Świetnie zadziałają też u tych z nas, którym brakuje kobiecych kształtów. Jeśli masz sylwetkę typu H, spodnie z wysokim stanem odpowiednio ją wymodelują. Niekomfortowo poczuć się w nich mogą wyłącznie panie o sylwetce typu jabłko, którym polecamy modele ze średnim stanem. Jakie spodnie z wysoką talią wybrać? Modele idealne na lato A jaki fason spodni z wysoką talią wybrać na lato? W biurze i przy wyjątkowych okazjach dobrze sprawdzą się wysokie cygaretki lub spodnie paper-bag. Jeśli lubisz luźniejsze kroje, postaw na modne od kilku sezonów mom-jeansy lub eleganckie spodnie culottes czy palazzo. Ciekawą opcją są też dopasowane spodnie z wysokim stanem, np. rurki z denimu czy legginsy. Te jednak najlepiej wyglądają na szczupłych i wysportowanych sylwetkach. Przy zakupie spodni z wysoką talią na lato warto zwrócić uwagę nie tylko na fason czy kolor, ale też skład materiału. Cienka bawełna, przewiewna wiskoza, chłodzący len czy nowoczesne, materiały celulozowe takie, jak lyocell czy tencel będą zawsze lepszym rozwiązaniem od sztucznego poliestru. Pamiętajmy o tym przy wyborze spodni na upalne dni! Jak stylizować spodnie z wysokim stanem? Ogromną zaletą spodni z wysoką talią jest nie tylko krój podkreślający sylwetkę, ale też uniwersalność. Ten fason świetnie współgra zarówno z luźniejszą koszulą, jak i dopasowanym crop-topem. Szukasz pomysłów na stylizacje ze spodniami high waist? Sprawdź nasze propozycje outfitów w trzech różnych stylach! Spodnie z wysokim stanem w letniej stylizacji do biura Cygaretki, spodnie paper-bag albo palazzo z wysokim stanem nadadzą charakteru stylizacji do biura. Na lato wybierz te w pastelowym odcieniu, np. brudnym różu, lila-fiolecie, złamanej bieli czy pistacjowej zieleni. Do takich spodni z wysoką talią najlepiej dodać prostą, klasyczną koszulę z lnu w bieli. Kropką nad i będą modne klapki na słupku, którymi w tym sezonie zastępujemy szpilki. Całość idealnie uzupełni bardzo subtelna, złota biżuteria oraz torebka zgodna z najgorętszymi trendami – np. z motywem plecionki lub węzłów w stylu Bottega Veneta! Materiały prasowe Spodnie z wysokim stanem na wesele i inne okazje Zestaw ze spodniami high waist może okazać się również doskonałą alternatywą dla sukienki na wesele czy inną ważną uroczystość. Jeśli marzy Ci się nietuzinkowy look na wyjątkową okazję, postaw na jasne, pudrowe spodnie z wysokim stanem o eleganckim kroju, np. cygaretki 7/8. Dodaj sandały na szpilce oraz kopertówkę do ręki. Kluczem do sukcesu w takiej letniej stylizacji jest jednak zdecydowanie góra. Efektowna bluzka koszulowa w kwiatowy wzór sprawi, że całość będzie wyglądać bardzo kobieco i szykownie! Materiały prasowe Spodnie z wysoką talią w wersji casual Mnóstwo kobiecych, wygodnych outfitów stworzysz też z jeansami z wysoką talią. Mom-jeansy lub rurki high waist z denimu możesz stylizować z crop-topami, oversizowymi marynarki i szpilkami, z koszulami boho i sandałami na platformie czy topami na cienkich ramiączkach i klapkami na słupku. Najprostszym patentem na look z jeansami z wysokim stanem będzie jednak t-shirt z ciekawym nadrukiem, oczywiście włożony w spodnie. Do kompletu załóż swoje ulubione sneakersy – białe tenisówki, masywne ugly shoes albo ponadczasowe Conversy! Materiał Partnera: Allani.pl