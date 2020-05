Jak obciąć grzywkę w domu? Dzięki tym poradom twoje włosy będą wyglądać idealnie bez wizyty u fryzjera

Grzywki będą królować tego lata i to w wielu odmianach, od tych na półokrągło, po obcięte na prosto. Co ważne, taką fryzurę możesz zrobić sama, nawet jeśli nie jesteś fryzjerem . Podajemy praktycznie porady na obcięcie włosów w domu.

Jak obciąć grzywkę w domu?

Trzeba zaznaczyć, że nożyczki do papieru nie nadają się do obcinania włosów, dlatego by prawidłowo obciąć grzywkę, trzeba posiadać nożyczki fryzjerskie. Kolejnymi przedmiotami, które będą potrzebne do obcięcia grzywki, są grzebień z wąsko rozstawionymi ząbkami oraz lustro.