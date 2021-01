Jak obecnie wygląda Elijah Wood? Aktor rzadko pojawia się publicznie

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" miał swoją premierę w grudniu 2001 roku i niemal od razu zachwycił fanów na całym świecie. Produkcja okazała się prawdziwym hitem, do którego bardzo często powraca telewizja. Co działo się dalej z Elijahem Woodem?

Błyskawiczna kariera aktorska

Elijah Wood zaczynał karierę aktorską jeszcze jako dziecko. Zadebiutował mając 8 lat w małej roli w filmie "Powrót do przyszłości II". Od razu zwrócił na siebie uwagę krytyków, którzy docenili jego umiejętności. Jego kariera potoczyła się później błyskawicznie.

Co słychać u Elijaha Wooda?

Wood od 2018 roku jest związany z duńską producentką filmową Mette-Marie Kongsved. Para poznała się na planie "I Don’t Feel At Home In This World Anymore". Aktor skrzętnie ukrywa swoje życie prywatne i stroni od kolorowych magazynów. W lutym 2020 roku wyszło na jaw, że Wood razem z partnerką doczekali się syna Evana.