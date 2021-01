Uderza w polski Kościół. "Bezkarność, bezczelność, plucie na ofiary"

"Nie ukrywam, że jestem katolikiem i wierzę w Jezusa, a swoją wiarę traktuję poważnie. I jestem zrozpaczony tym, co się dzieje w polskim Kościele, a najgorsze jest to, że znikąd nie widzę ratunku" – mówi w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady.

Dalej porównuje tę instytucję do mafii. "Nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta, nikt za nic nie odpowiada. To wręcz mafijne rzeczy: ukrywanie pedofilii, brak chęci wzięcia odpowiedzialności i stanięcia w Prawdzie. Bezkarność, bezczelność i plucie na ofiary. Wszystko można kupić i sprzedać. Przykład, jaki dają hierarchowie, sprawia, że naprawdę czuję rozpacz. Za mało jest dla mnie w Kościele wiary, a za dużo klerykalizmu i źle rozumianej władzy" – stwierdza Paweł Domagała.

Paweł Domagała o polskim Kościele

W wywiadzie artysta nie ukrywa, że przestał już wierzyć w to, iż cokolwiek się zmieni. Uderza w hierarchów zamiatających wszystko pod dywan. Wątpi również, by oprawcy kiedykolwiek zostali ukarani za to, co zrobili. Jego zdaniem, czas, by oczyścić Kościół, już dawno minął.