Jak obrać mango? Istnieje kilka prostych sposobów

Każdy uwielbia orzeźwiający smak mango , ale nie każdy wie, jak obrać mango. Ten owoc nieustannie cieszy się popularnością. Jest świetnym dodatkiem do sałatek, mięs i deserów. Za jego wygląd kochają go użytkowniczki Instagrama i nie tylko. Niestety jego specyficzna pestka sprawia, że może być trudny w obieraniu. Chyba że zna się któryś z poniższych sposobów.

Jak obrać mango – najłatwiejsze sposoby

Umyj owoc i osusz go papierowym ręcznikiem. Następnie odetnij część mango przy samej pestce i powtórz czynność po drugiej stronie. Ważne, żeby robić to wzdłuż płaskiej strony pestki . Jeśli nie zależy ci na prezencji owocu, z otrzymanych dwóch połówek, możesz wydrążyć miąższ przy pomocy łyżki. Mango obrane w taki sposób idealnie sprawdzi się w lodach, koktajlach czy sosach. Żeby ta metoda była prosta i przyjemna jest jeden warunek: owoc musi być miękki i dojrzały.

Jak obrać mango? Jeśli chcesz otrzymać jeden, dobrze wyglądający kawałek owocu, użyj do pomocy szklanki. Powoli nałóż owoc skórką do zewnątrz i przesuń owoc ku dołowi. Miąższ i sok zostaną w szklance, a skórka na zewnątrz. Niestety musisz liczyć się tym, że ta metoda może spowodować lekki bałagan.

Jak jeszcze można obrać mango? Najpopularniejszy sposób, który z pewnością znasz z kolorowych zdjęć na Instagramie, to stworzenie na połówkach owocu nacięć w stylu szachownicy i wywinięcie go na drugą stronę. Musisz to jednak robić starannie i z wyczuciem, aby nie przeciąć skórki owocu. Wówczas z mango powstaje tzw. jeżyk. Będzie efektywną dekoracją dania, a goście z łatwością będą mogli oddzielić kawałki owocu przy pomocy łyżki lub nożyka.