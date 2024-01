Zanurz w roztworze i poczekaj. Najlepszy patent na odkamienienie dzbanka filtrującego

Woda z octem usunie wszelkie zanieczyszczenia. Niezawodny patent

Zanim wyczyścimy dzbanek, musimy z niego usunąć filtr. To też dobry moment, żeby go wymienić, jeśli dawno tego nie robiliśmy. Filtr trzeba zmieniać regularnie, inaczej dzbanek nie ma szans działać zgodnie z przeznaczeniem. Po usunięciu filtra wystarczy zanurzyć cały dzbanek w roztworze gorącej wody z dodatkiem octu (lub wymiennie soku z cytryny) w proporcjach 3:1. Dzbanek moczymy przynajmniej dwie godziny, od czasu do czasu nim poruszając i potrząsając. Po tym czasie starannie go myjemy i płuczemy. Dzbanek wygląda jak nowy i jest gotowy do pracy.