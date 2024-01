Czajnik bez kamienia w moment. Domowy odkamieniacz działa cuda

Czy kamień z czajnika szkodzi zdrowiu? Rozwiewamy wątpliwości

Proces wytrącania się kamienia jest zjawiskiem naturalnym, więc taka woda jest absolutnie bezpieczna i zdatna do picia. Ale czy smaczna? To już zupełnie inna kwestia, ponieważ picie kawy, która z powodu kamienia "chrupie", nie należy do specjalnie przyjemnych doświadczeń. Aby tego uniknąć, trzeba dbać o stan czajnika. O ile osady nie są groźne dla ludzi, to już dla elementów grzewczych sprzętu jak najbardziej tak. Zakamieniony czajnik posłuży nam znacznie krócej, a w skrajnych przypadkach może się nawet spalić.