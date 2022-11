Podrażnienia po goleniu miejsc intymnych. Poznaj domowe sposoby, które pomogą złagodzić ból

Często powodem nieprawidłowo wykonanego golenia jest pośpiech. Używając maszynki szybko i nieuważnie, łatwo o skaleczenia. Ponadto często niewystarczającą uwagę przywiązujemy do higieny. Ostrze maszynki zawsze musi być czyste, a zdarza się, że po raz kolejny do rąk bierzemy jednorazową maszynkę. Ważny jest także kierunek, w którym przejeżdżamy po skórze, ponieważ pociągnięcia ostrza zawsze powinny odbywać się zgodnie ze wzrostem włosów. Pomocne będzie również używanie pianek lub kremów. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, może dojść do podrażnienia skóry.