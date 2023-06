Jak odróżnić polski czosnek od chińskiego? Banalny sposób

Czosnek to jedno z najpopularniejszych warzyw — na całym świecie istnieje aż 700 jego odmian. Wyróżnia się on nie tylko wyjątkowym smakiem i aromatem, ale przede wszystkim licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób używa go często w swojej kuchni. W ostatnim czasie dużo mówi się o chińskim czosnku, który według wielu źródeł, jest wręcz szkodliwy dla zdrowia. Czym różni się czosnek chiński od polskiego?