Jak pielęgnować włosy farbowane - porady od fryzjera

Dlaczego to takie ważne? Jeśli zależy Ci na kondycji włosów, należy wykonywać koloryzację, a tym bardziej dekoloryzację przy pomocy produktów najwyższej jakości. Jednak jeszcze ważniejsze w tym przypadku jest to, aby farbowanie wykonał profesjonalista. Fryzjer dopasuje moc produktu do kondycji i struktury włosa. Ponadto stworzy mieszankę idealnie dobraną do urody klientki lub klienta.