Jak pielęgnować włosy wysokoporowate? Kosmetyki i zabiegi dla zniszczonych pasm Włosy wysokoporowate charakteryzują się zniszczoną strukturą oraz wchłanianiem wody jak gąbka. Bardzo trudno poddają się odżywianiu ze względu na ich słabe i łamliwe końcówki, a przy tym silnie elektryzują się oraz puszą. Jeśli borykasz się z podobnymi problemami, to niezawodny znak, że masz włosy wysokoporowate. Sprawdź, jak należy je prawidłowo pielęgnować. Odżywka do włosów wysokoporowatych skutecznie zabezpieczy końce pasm (123RF) Stan włosów wysokoporowatych pozostawia wiele do życzenia: brak gładkiej powierzchni i zbyt mocne rozchylanie łusek na zewnątrz. Z tego też powodu włosy nie są w żaden sposób chronione przed czynnikami zewnętrznymi, co skutkuje dalszymi kłopotami z pasmami. Dobranie kosmetyków i zabiegów dla włosów wysokoporowatych pozwoli na złagodzenie ich stanu oraz zdecydowanie lepszą kondycję kosmyków. Jak zadbać o włosy wysokoporowate? Przede wszystkim najważniejszymi czynnikami wpływającymi na pielęgnację włosów wysokoporowatych jest przestrzeganie podstawowych zasad. Należy unikać zabiegów fryzjerskich, które jeszcze bardziej osłabiają strukturę włosów, np. farbowanie albo rozjaśnianie, trwała ondulacja, suszenie przy pomocy suszarki czy korzystanie z prostownicy. Podczas mycia włosów wysokoporowatych nie wolno rozprowadzać szamponu na całej długości, lecz jedynie na skalp i nasadę, z kolei końce należy zabezpieczyć odżywką. Do każdego spłukiwania używaj letniej wody, która domknie łuski włosów. Raz w tygodniu pod koniec mycia, warto skorzystać z octu jabłkowego – dodatkowo zamknie strukturę pasm. Jak wybrać kosmetyki do włosów wysokoporowatych? Jeśli chcesz poprawić kondycję swoich zniszczonych włosów, koniecznie zwracaj uwagę na kosmetyki i ich skład. Szampony do włosów wysokoporowatych nie mogą mieć alkoholu, detergentów ani silikonów, ponieważ powodują one wysuszenie pasm – lepiej wybierać delikatne kosmetyki przeznaczone dla dzieci. W odżywkach powinny być proteiny (mleka, jedwabiu, keratyny lub soi), humektanty (gliceryna, mocznik, kwas hialuronowy) oraz emolienty (oleje roślinne). Wszystkie z wymienionych składników bezpośrednio wpływają na pielęgnację włosów wysokoporowatych, ale należy zachować umiar w korzystaniu z nich, bo w przeciwnym razie uzyskasz efekt odwrotny od zamierzonego. Jakie zabiegi stosować przy włosach wysokoporowatych? O ile należy bezwzględnie unikać wszelkich chemicznych zabiegów, o tyle warto pomyśleć o kuracjach z naturalnych substancji. Dobrym pomysłem przy włosach wysokoporowatych może okazać się zabieg przy użyciu olejków – struktura zostanie naprawiona od wewnątrz, a także cebulki staną się mocniejsze. Na co dzień świetnym rozwiązaniem mogą okazać się ochronne mgiełki i spraye przeznaczone do tego typu włosów. W salonach fryzjerskich korzystaj z kuracji keratynowej, która dogłębnie zregeneruje podniszczone pasma. Pozwól wysychać włosom naturalnie, śmiało korzystaj z odżywczych masek oraz płukanek zamykających łuski. Przynajmniej 3-4 razy do roku przycinaj końcówki, aby włosy wysokoporowate nie ulegały większym zniszczeniom. Jeśli będziesz regularnie odżywiać włosy oraz korzystać z wartościowych zabiegów, na pewno bardzo szybko zauważysz diametralną różnicę.