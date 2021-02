Jak powstaje reklama kosmetyków Merz Spezial? Zobacz wideo!

W przypadku testu kosmetyku pielęgnacyjnego absolutną koniecznością jest oczywiście demakijaż. Niezależnie od tego, czy wykonujemy go w zaciszu domowej łazienki, czy, tak jak nasza redaktorka, na planie zdjęciowym. Aby opinia była jak najbardziej wiarygodna, konieczne jest również odpowiednie oświetlenie – takie, które pokaże cerę saute przed rozpoczęciem testów, następnie aplikację kremu, a wreszcie efekt finałowy: twarz po ponownym nałożeniu make-upu.

Pierwszy z nich to Merz Spezial Cream Mousse Hyaluron , czyli kremowy mus w piance, który składa się z unikalnego połączenia kwasu hialuronowego, soku aloesowego, glukozaminy morskiej i ekstraktu z alg morskich. Preparat ten daje uczucie nawilżonej, gładkiej skóry, stymuluje produkcję kwasu hialuronowego i odmładza naszą skórę.

Drugi to kremowy mus w piance Merz Spezial Cream Mousse Collagen, który zawiera połączenie kolagenu, witaminy C oraz substancji pobudzających produkcję kolagenu. On z kolei daje natychmiastowy efekt liftingu, pobudza i stymuluje produkcję kolagenu. Zapobiega wczesnemu starzeniu się skóry i wpływa na zmniejszenie już widocznych zmarszczek.