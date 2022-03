Jak prać firanki, żeby nie były pogniecione? Sprawdzony trik

Pogniecione firanki? Przed następnym praniem o tym pamiętaj

Pranie firanek w pralce niestety kończy się tym, że materiał nieznośnie się gniecie. Bardzo ważne w tym wypadku jest dostosowanie temperatury prania do tkaniny, z jaką mamy do czynienia. Dlatego też pierwszym krokiem będzie dokładne przestudiowanie metki produktu. Temperatura nie wystarcza? Przed następnym praniem złóżmy firanki w kostkę. Innym sposobem będzie umieszczenie brudnej firanki w specjalnym pokrowcu - jeśli takowego nie posiadamy, w tej roli świetnie sprawdza się poszewka. Pamiętajmy też, by nie ładować pralki do pełna. W przypadku firanek powinny one zajmować mniej więcej 1/3 pojemności bębna. Po wypraniu, jeżeli nasze firany są wykonane ze sztucznych materiałów, od razu powieśmy je w docelowym miejscu. Jeśli jednak to naturalne tkaniny, możemy je najpierw wyprasować.