WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 5 godzin temu Jak prawidłowo dbać o skórę atopową? Atopowe zapalenie skóry jest przykrą przypadłością skórną o podłożu alergicznym, która może znacząco wpływać na gorszą jakość życia chorego. Nie da się jej całkowicie wyleczyć, ale zdecydowanie da się zapobiegać nawrotom lub łagodzić jej objawy. Niezbędna jest do tego odpowiednia ochrona, pielęgnacja i świadome postępowanie w związku z objawami choroby. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Artykuł sponsorowany Znaczenie mikrobiomu w AZS Jednym z najważniejszych aspektów tej choroby jest mikrobiom będący drugim genomem na skórze człowieka. Bez poświęcenia mu należytej uwagi – szansa na skuteczną walkę z AZS jest znikoma. W przypadku zdrowej skóry jest on zrównoważony i chroni swojego właściciela przed infekcjami. Natomiast przy skórze atopowej jego równowaga jest zachwiana, co skutkuje tzw. błędnym kołem atopii, które zaczyna się od stanu zapalnego, świądu, przechodzi w uszkadzanie naskórka poprzez drapanie, a kończy na wnikaniu do skóry substancji drażniących i alergenów. Należy pamiętać, że nawet jeśli bariera skórna jest odbudowana, ale równowaga mikrobiomu nie została przywrócona – dochodzi do nawrotu choroby. Jak się objawia AZS? Atopowe zapalenie skóry może mieć wiele przyczyn, w tym: genetyczne, środowiskowe, kontakt z alergenami, długotrwałe narażenie na stres. Nie jest to choroba do końca poznana, jednak wiadomo, że charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji, czyli wyciszenia. W czasie wyciszenia objawy praktycznie nie pojawiają się. W okresach zaostrzeń występują swędzące krostki i wypryski oraz przesuszenie skóry, co skutkuje chęcią ciągłego drapania, a w efekcie nieustannym podrażnianiem skóry, nadkażeniami i długotrwałym gojeniem się ran. Skóra szybciej traci wodę, staje się sucha oraz szorstka, a także swędząca. Krostki i wypryski złuszczają się i prowokują do ciągłego drapania. Z racji, że AZS jest skutkiem zaburzeń lipidowych skóry, nie można pozwolić na to, by jej kondycja uległa jeszcze większemu pogorszeniu. Jak sobie radzić z atopią? Bardzo często AZS występuje już u noworodków – bywa skutkiem alergii pokarmowych, w tym często tak zwanej skazy białkowej. Niepokojące wypryski na skórze malucha oraz jego ciągłe rozdrażnienie, płacz i trudności w zasypianiu zmuszają rodziców do poszukiwania najskuteczniejszych środków pielęgnacyjnych. AZS najczęściej pojawia się w okolicach 3. miesiąca życia, często pozostaje aż do dorosłości. Objawów nie należy bagatelizować – można skutecznie je zwalczać, wydłużać okresy pomiędzy nawrotami choroby do maksimum i zapobiegać świądowi powodującemu rozdrażnienie oraz rozregulowanie normalnego trybu życia. Atopia wymaga odpowiedniego podejścia do tematu. Niezwykle ważny jest balsam do skóry atopowej stosowany nie tylko w okresach zaostrzeń, ale codziennie. Wiele czynników środowiskowych, np. kurz, sierść zwierzęca, należy również w miarę możliwości wyeliminować, aby nie pogarszać stanu chorego. Leczenie AZS od podstaw Zmniejszanie częstotliwości okresów nasilenia choroby można osiągnąć poprzez unikanie kosmetyków, które mogłyby zawierać składniki potencjalnie uczulające – głównie parabeny, spieniacze, barwniki. Należy zrezygnować także z mycia skóry mydłem lub kosmetykami zawierającymi mydło – naruszają one w tym przypadku warstwę ochronną skóry i mogą potęgować efekt wysuszenia. Dużo lepszym wyborem będą też krótkie prysznice, zamiast długich gorących i wysuszających kąpieli. Pacjent powinien kierować się również odpowiednią dietą – głównie eliminacyjną. Najlepiej po konsultacji z dietetykiem, a w przypadku niemowląt – pediatrą, który zaleci odpowiednie preparaty mlekozastępcze. Łagodzenie i natłuszczanie skóry każdego dnia Niezwykle istotne w pielęgnacji skóry atopowej jest uzupełnianie w niej poziomu lipidów. Osiąga się to za pomocą emolientów, które zawierać będzie między innymi balsam do skóry atopowej. Emolienty to substancje, które łagodzą skórę poprzez swoje nawilżające i natłuszczające właściwości. Dzięki temu zapobiegają odparowywaniu wody i powstrzymują przenikanie do skóry szkodliwych substancji – wspierają jej naturalną barierę ochronną. Tak natłuszczona skóra jest mniej zaczerwieniona, mniej swędzi i staje się bardziej odporna na podrażnienia. Natomiast stosowanie ich pomiędzy okresami zaostrzeń jest równie ważne, ponieważ mogą one łagodzić późniejsze objawy. Należy pamiętać o doborze odpowiedniego kosmetyku – bezpiecznego dla skóry, niepowodującego dodatkowych podrażnień, dokładnie przebadanego pod kątem bezpieczeństwa dla alergików. Wybór właściwych kosmetyków do pielęgnacji skóry atopowej Dobry balsam do skóry atopowej będzie wnikał w głąb skóry i w głąb problemu – to znaczy koncentrował się na przyczynach atopii i zwalczał je. Wyjątkowy składnik aktywny opracowany przez markę La Roche Posay - Aqua Posae Filiformis ma właśnie tę właściwość, dzięki której wspaniale łagodzi skórę atopową, a do tego wzmacnia jej barierę ochronną. Pomimo natłuszczających właściwości, kosmetyk do skóry atopowej nie pozostawia na niej tłustego filmu, ponieważ doskonale i szybko się wchłania. Odbudowuje przy tym barierę skórną i przywraca równowagę mikrobiomu. Istotnym kryterium wyboru idealnego kosmetyku dla tych najmłodszych osób z AZS jest też to, aby balsam do skóry atopowej był właściwy do stosowania nawet dla niemowląt, a jego formuła pozwalała na stosowanie go tak często, jak to konieczne – nawet kilka razy w ciągu dnia! Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze