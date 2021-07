Jak przechowywać wędlinę w lodówce? Ten trik sprawi, że będzie świeża dłużej

Wędliny w foliowych woreczkach, przyniesione ze sklepu, od razu wkładasz do lodówki? Okazuje się, że to spory błąd. Plastikowe opakowanie wcale nie jest dla nich dobre. Poniżej podpowiadamy jak przechowywać wędliny, aby dłużej były dobre i zdatne do spożycia.