Porzucono go po narodzinach. Tak wygląda dziś

Colin stracił mamę po narodzinach

Choć nie wiadomo do końca, czy to aktywiści odnaleźli Colina, czy ktoś go do nich przywiózł, kotek został uratowany i trafił w ręce odpowiednich osób. W Animal Welfare League of Arlington miał całodobową opiekę, a przez pierwsze dwa tygodnie był karmiony przez wolontariuszy butelką. Dzięki temu z powodzeniem przybierał na wadze.