Jak przestawić się na zdrowy styl życia, będąc w ciąży? Ciąża – oprócz tego, że jest radosnym czasem oczekiwania na narodziny dziecka – stanowi dla przyszłej mamy przyspieszoną lekcję logistyki, dyscypliny i... zdrowego stylu życia. Powinnaś zachować równowagę emocjonalną, zdrowo się odżywiać, regularnie przyjmować suplementy diety. W ciąży ważna jest też umiarkowana aktywność fizyczna. Artykuł sponsorowany Codzienność kobiety ciężarnej zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas i wymaga od niej wielu istotnych zmian, które z początku mogą wydawać się trudne do zrealizowania. Zanim zaczniesz załamywać ręce, usiądź spokojnie i przygotuj plan działania. Najważniejsze to skupić się na sobie i swoich potrzebach, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jakie zdrowe ciążowe nawyki warto sobie wypracować na samym początku? Przygotowaliśmy dla Ciebie małą ściągawkę. Regularne wizyty u lekarza Mogłoby to się wydawać oczywiste, a tymczasem całkiem sporo kobiet w ciąży bagatelizuje kwestię nadzoru lekarskiego. Nie pojawiają się u ginekologa z odpowiednią częstotliwością, nie robią kontrolnych badań krwi, a zdarza się, że pomijają badania USG. Regularne badania i wywiad lekarski na wszystkich kolejnych etapach ciąży są niezwykle ważne. Nie tylko zapewniają komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, ale tez pozwalają na szybką reakcję w razie jakichkolwiek problemów. Zero stresu Łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać... W dzisiejszych czasach całkowite wyeliminowanie stresu i nerwowych momentów w życiu jest raczej niewykonalne, ale możesz je świadomie ograniczać – np. nie śledząc niepokojących doniesień ze świata czy starać się nie brać udziału w spotkaniach z osobami, które mogą wyprowadzić Cię z równowagi. Nie miej żadnych wyrzutów sumienia – robisz to dla swojego dobra. Jak jeszcze możesz zadbać o równowagę emocjonalną? Medytuj, regularnie wykonuj ćwiczenia oddechowe, spaceruj po lesie, oglądaj komedie i dużo się śmiej. Śmiech uwalnia hormony szczęścia, dzięki czemu poprawia Ci się nastrój. Dawka ruchu O ile lekarz nie zalecił inaczej, regularna i dostosowana do Twoich możliwości aktywność fizyczna w ciąży jest jak najbardziej wskazana. Przyszłym mamom zaleca się zwykle przede wszystkim spacery, pływanie, a także jogę dla ciężarnych (można ją wykonywać w domu lub na zorganizowanych zajęciach). Zdrowa dieta Jedną z najważniejszych rzeczy, o które trzeba zadbać w czasie ciąży, jest zdrowy jadłospis. Powinien być zbilansowany, bogaty w substancje odżywcze, a także w dużą dawkę składników mineralnych i witamin. Ważne, by skonsultować go ze swoim lekarzem, który na podstawie Twoich wyników badań może też zalecić specjalne suplementy diety. W ciąży rekomenduje się zwykle suplementację kwasem foliowym i witaminą D3. Niektóre preparaty, jak np. Estabiom Pregna, uzupełniają też mikrobiom ciężarnej. Estabiom Pregna to suplement, w którym zawarto przebadane szczepy bakterii probiotycznych – jelitowych i ginekologicznych. Estabiom Pregna pomoże zadbać zarówno o Twój organizm, jak i maluszka. Zanim sięgniesz po suplementy diety, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Artykuł sponsorowany