Jak przyspieszyć porost włosów? Zobacz, co zrobić dla pięknych i zdrowych pasm

Średni porost włosów wynosi 1 cm na miesiąc, co nie należy do spektakularnych efektów. Ze względu na fakt, że nasze pasma są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany w naszym organizmie, ich wypadanie może być wywołane różnymi chorobami. Jeżeli wykluczysz wszelkie problemy hormonalne albo niedobór żelaza , wówczas pomyśl o przyspieszeniu porostu włosów. Jak się okazuje nie jest to takie trudne.

Jak przyspieszyć porost włosów – zacznij od skóry głowy

Jeżeli chcesz przyspieszyć porost włosów, w pierwszej kolejności skup się na skórze głowy, aby poprawić stan cebulek włosów. W końcu dobry stan skóry wpływa na szereg innych czynników. Najczęściej stany zapalne przy skórze głowy spowodowane są u dorosłych zanieczyszczeniem oraz stresem, co w prostej drodze prowadzi do wypadania włosów. To z kolei powoduje osłabienie pasm i ograniczenia porostu włosów. Dlatego też regularnie sięgaj po specjalistyczne peelingi do skóry głowy, które dzięki cząsteczkom spowodują dotlenienie i odżywienie cebulek, więc także przyspieszenie porostu włosów. Unikaj za to nadmiaru produktów do stylizacji i podczas mycia delikatnie masuj skórę dla lepszego przepływu krwi – masaż sprzyja one wzrostowi włosów.