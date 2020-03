WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne stres + 3 rozmowa o pracęrekrutacjanerwy 5 godzin temu Jak radzić sobie ze stresem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? Rozmowa kwalifikacyjna to stresujący moment dla większości ludzi. Nic dziwnego – w końcu jest ona kluczowym elementem zdobycia wymarzonej pracy. Najczęstszymi objawami stresu w tej sytuacji są: pocenie się dłoni, problemy z zebraniem myśli, brak pewności siebie. To naturalne reakcje organizmu, które pokazują, że zależy Ci na tym stanowisku. Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł Sponsorowany Bardzo ważne jednak, aby nerwy nie przejęły nad tobą kontroli – w przeciwnym wypadku efekt spotkania rekrutacyjnego może nie być zadowalający. W budowaniu odporności na stres mogą być przydatne suplementy diety, np. Miralo. Na stres związany z rozmową rekrutacyjną pomagają także ćwiczenia oddechowe i wizualizacje. Przygotowanie do rozmowy Stres, który ogarnia Cię podczas rozmowy kwalifikacyjnej, związany jest z lękiem przed nieznanym. Na spotkanie rekrutacyjne dobrze jest się przygotować i zrobić odpowiedni research na temat firmy, w której ubiegasz się o zatrudnienie. Przydatne mogą okazać się podstawowe informacje, np. o ilości pracowników, kulturze organizacyjnej czy działaniu na rynku. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie się na pytania o stanowisko, na które aplikujesz, a także na te, które dotyczą bezpośrednio Ciebie – twoje zainteresowania, historię zatrudnienia, sposób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, twoje wady i zalety. Rekruter może także sprawdzić znajomość angielskiego lub innego języka, który został umieszczony w CV, a nawet poprosić o odegranie scenki. Wizualizacja sukcesu Bardzo wiele osób przed rozmową kwalifikacyjną nastawia się na porażkę. Wszystko po to, aby nie czuć rozczarowania, gdy rekruter oddzwoni ze słowami: "Bardzo mi przykro, ale nie możemy zaproponować Pani/Panu tego stanowiska”. To duży błąd. Zakładanie niepowodzenia to samospełniająca się przepowiednia. Przed spotkaniem rekrutacyjnym warto wizualizować sobie sukces. Pozytywne myślenie nie tylko dodaje pewności siebie, ale także zmniejsza stres. Nie warto porównywać siebie do innych kandydatów. Co więcej, gdy sami jesteśmy przekonani o swoich umiejętnościach i pewności siebie, łatwiej będzie przekonać do tego innych. Wspomaganie się suplementami Kiedy stres przed rozmową kwalifikacyjną wyjątkowo daje się we znaki, z pomocą mogą przyjść suplementy diety, które korzystnie wpływają na nastrój, na przykład Miralo. Jak działa Miralo na uspokojenie nerwów? Wszystko za sprawą dobrze dobranych składników – ekstrakt z ashwagandhy oraz szafran. Te roślinne wyciągi nie tylko pomagają w utrzymaniu stabilności emocjonalnej, ale także równowagi umysłu. Miralo może być z powodzeniem zastosowany przed rozmową kwalifikacyjną, ponieważ jego składniki nie wpływają na koncentrację ani nie powodują senności. [1] Wystarczy tylko jedna kapsułka Miralo dziennie, aby zwiększyć swoją odporność na stres. [2] Przypisy:

[1] Lymperopoulou CD and Lamari FN, Saffron Safety in Humans: Lessons from the Animal and Clinical Studies. Med Aromat Plants 2015, 4:5

Pingali U, Pilli R, Fatima N. Effect of standardized aqueous extract of Withania somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance in healthy human participants. Pharmacognosy Res. 2014;6(1):12-18.

[2] Ekstrakt z ashwaghandy podnosi odporność na stres. Ekstrakt z szafranu poprawia nastrój i pomaga utrzymać dobry nastrój Artykuł Sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku