Jak sfinansować remont mieszkania lub domu: inspirujące pomysły na odświeżenie wnętrza

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Kredyty na remont i raty 0%

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania remontu są kredyty remontowe. Takie kredyty mogą być zabezpieczone (np. hipoteką) lub niezabezpieczone, co wpływa na wysokość oprocentowania. Niezabezpieczone kredyty remontowe mają wyższe oprocentowanie, ale nie wymagają zabezpieczenia na nieruchomości. Przykłady takich kredytów znajdziesz na stronach wielu komercyjnych banków.

Remont i wszystkie prace związane z wykończeniem mieszkania to często również zakup mebli i aranżacja nowej przestrzeni lub rearanżacja dotychczasowej. Raty 0% są doskonałą opcją dla tych, którzy chcą uniknąć odsetek. Wiele sklepów, w tym największy gigant meblowy – IKEA, oferuje możliwość rozłożenia płatności na raty 0% (RRSO 0%), co jest świetnym rozwiązaniem przy zakupie mebli i akcesoriów do domu. Oferta zakupów ratalnych bez odsetek dostępna jest przez cały rok, więc nie musisz czekać ani śledzić czy akurat nie pojawiła się nowa promocja.

© materiały partnera

Alternatywne źródła finansowania

Crowdfunding

Coraz większą popularność zyskuje crowdfunding jako forma finansowania remontów. Platformy crowdfundingowe pozwalają na zebranie środków od społeczności, co może być szczególnie przydatne przy mniejszych projektach. Tego rodzaju finansowanie pozwala na realizację projektów bez konieczności zaciągania tradycyjnych kredytów i często angażuje lokalną społeczność w proces renowacji​​. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak działają takie platformy wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz słowo: crowdfunding.

Pomoc rodziny i znajomych

Pomoc rodziny i znajomych to opcja, która nie generuje dodatkowych kosztów związanych z oprocentowaniem. Warto rozważyć tę formę wsparcia, szczególnie przy mniejszych projektach, gdzie budżet nie jest duży, a pomoc bliskich może znacząco przyspieszyć realizację planów remontowych.

© materiały partnera

Inspiracje i dobór designu

Odświeżenie wnętrza to nie tylko remont, ale również odpowiedni dobór mebli i akcesoriów. Na przykładzie wspomnianej wcześniej IKEI dowiesz się jak można załatwić wszystko w jednym miejscu. Oferuje ona bowiem studia planowania, które pomagają w zaprojektowaniu idealnego wnętrza zgodnie z Twoimi potrzebami i budżetem. Przykłady takich realizacji mogą obejmować wykorzystanie modułowych systemów meblowych, które można dostosować do różnych przestrzeni i stylów. Przeglądając ofertę studia planowania IKEA, znajdziesz inspirujące pomysły na aranżacje wnętrz, które możesz wdrożyć przy minimalnym budżecie​. Możesz znaleźć wiele przykładów w internecie, które pokazują, jak inni klienci IKEA zrealizowali swoje projekty, wykorzystując dostępne produkty i usługi planowania przestrzeni. Jeśli nie chcesz nadwyrężać portfela, możesz skorzystać z rat 0% (RRSO 0%)dostępnych przez cały rok.

Poniżej znajdziesz 2, spośród wielu przykładów projektów rearanżacji wnętrza:

Przykład 1: Małe mieszkanie w Warszawie

Kasia i Piotr, młoda para z Warszawy, postanowili odświeżyć swoje 50-metrowe mieszkanie. Skorzystali z opcji rat 0%, oferowanej przez IKEA, aby zakupić nowe meble do salonu i sypialni. Dzięki konsultacji w studiu planowania IKEA, udało im się stworzyć funkcjonalną i stylową przestrzeń, która spełnia ich potrzeby. Koszt remontu wyniósł 20 000 zł, a raty 0% (RRSO 0%) pozwoliły im rozłożyć płatność na 10 miesięcy, co było wygodne i bezodsetkowe. Jest to nowa oferta, która pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem, a jednocześnie spłacasz swoje zobowiązanie w stosunkowo krótkim czasie.

© materiały partnera

Przykład 2: Odświeżenie kuchni w Krakowie

Anna, samotna mama z Krakowa, zdecydowała się na remont swojej kuchni. Dzięki kredytowi remontowemu wziętemu w lokalnym banku, udało jej się sfinansować cały projekt bez znacznego obciążenia budżetu domowego. Przy aranżacji wnętrza natomiast, Anna skorzystała z usług planowania przestrzeni oferowanych przez IKEA, co pozwoliło jej na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz wybór funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań aranżacji kuchni. Dodatkowo, dedykowany konsultant pomógł w doborze materiałów i konkretnych rozwiązań.

Remont mieszkania lub domu nie musi być obciążeniem finansowym spędzającym Ci sen z powiek. Dzięki różnorodnym możliwościom finansowania, takim jak kredyty remontowe, raty 0%, programy rządowe oraz mniej tradycyjne źródła, możesz zrealizować swoje marzenia o pięknym wnętrzu. Korzystając z inspiracji i narzędzi oferowanych na rynku, możesz stworzyć przestrzeń, która będzie odzwierciedlać Twój styl i potrzeby.

© materiały partnera

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat dostępnych opcji finansowania, zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Wybierając kompleksowe rozwiązanie zakupu i finansowania mebli, warto natomiast skonsultować się z doradcą w IKEA. Samo wnioskowanie o raty zajmie Ci kilka minut! Cały proces przejdziesz samodzielnie, korzystając ze smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Wystarczy zeskanować jeden z wielu dostępnych, na terenie IKEA QR kodów, które przeniosą Cię do wygodnego procesu wnioskowania o raty. Jeśli wolisz sprawy finansowe załatwiać w ciszy swojego mieszkania lub musisz jeszcze podjąć decyzje co do wyboru produktów, możesz również zawnioskować tradycyjnie i skorzystać z laptopa w domu.

Zainspirowany/a? Teraz nie pozostaje Ci nic innego jak podjęcie kolejnych kroków w kierunku odświeżenia swojego wnętrza!

Materiał sponsorowany przez Grupę Ikano