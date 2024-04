Jak skrzyżowanie dresów z garniturem. "Mundurek" w stylu Hanny Lis możesz nosić 24/7

O co dokładnie chodzi? O jeansowe komplety, które można nosić absolutnie do wszystkiego – i to przez całą dobę. Na topie są zwłaszcza te o luźnym fasonie, uszyte z błękitnego, jakby lekko spranego denimu. Jeśli nie wiesz, czy warto dać im szansę, lepiej zostań z nami – za chwilę spróbujemy cię przekonać, że to strzał w dziesiątkę.