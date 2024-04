Kasia Tusk chodzi w przykrótkich spodniach. Powód jest oczywisty

Długa, ciągnąca się po ziemi nogawka oficjalnie odchodzi do lamusa. Przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo cenione za styl gwiazdy coraz chętniej chodzą w celowo przykrótkich spodniach, które odsłaniają kostkę, a przy okazji… modne buty. Co ciekawe, w grę wchodzi bardzo wiele modeli, zarówno szerokie "szwedy", jak i klasyczne cygaretki.