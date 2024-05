Jak sprawić, by Twój makijaż był trwały przez wiele godzin? O tym musisz pamiętać!

Wybierasz się na letni festiwal muzyczny, huczne wesele lub inną szaloną imprezę i chcesz, by twój makijaż przez całą noc pozostał nieskazitelny? Na wakacjach nie chcesz martwić się, czy podkład zważył się lub nieestetycznie starł na nosie i czy tusz do rzęs nie zmienił się w niechlujne smugi? Zamiast poprawiać makijaż co pół godziny, wypróbuj kilka sprawdzonych trików, które sprawią, że make-up pozostanie na swoim miejscu tak długo, jak tego potrzebujesz!